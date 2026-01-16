যশোরে গণপিটুনিতে যুবক নিহত, চুরি করতে গিয়ে ধরা বলে দাবি এলাকাবাসীর

যশোরে শামীম (৩৫) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে এলাকাবাসী।গতকাল যশোরে শামীম (৩৫) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে এলাকাবাসী। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ২টার দিকে যশোর সদর উপজেলার বলাডাঙ্গা শ্রীকান্তনগর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
এলাকাবাসীর দাবি, চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন শামীম। পরে পিটুনি দেন বিক্ষুদ্ধ লোকজন। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত শামীম বলাডাঙ্গা এলাকার ছবদুলের ছেলে। তিনি মাদকাসক্ত ও ভবঘুরে ছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য উল্লেখ করে যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফারুক আহমেদ জানান, রাত ২টার দিকে শামীম শ্রীকান্তনগর বাজারের আরাফাত হোসেনের বিকাশের দোকানের সামনের দরজার পাল্লা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। ওই সময় দোকানমালিক সিসিটিভি ক্যামেরায় দোকানের ভেতরে একজনকে দেখতে পান। পরে তিনি বাইরে এসে চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে শামীমকে ধরে পিটুনি দেন।
ওসি আরও জানান, গুরুতর আহত অবস্থায় দোকানমালিকসহ স্থানীয় বাসিন্দারা শামীমকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে শামীমের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।