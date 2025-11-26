হোম > সারা দেশ > যশোর

কানাডার ভিসা-চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

­যশোর প্রতিনিধি

দুই যুবকের অভিযোগ—কানাডার ভুয়া ভিসা দিয়ে তাঁদের ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারক চক্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

কানাডার ভিসা ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারক চক্র যশোরের দুই যুবকের কাছ থেকে প্রায় ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঝিকরগাছা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

ভুক্তভোগীরা হলেন যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার কালিয়ানী গ্রামের আবু সায়েমের ছেলে আলসাবা রাতুল এবং একই গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে শাকিল।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন ঝিকরগাছা উপজেলার কালিয়ানী গ্রামের নাসির উদ্দিন আলতাফ ও তাঁর স্ত্রী শাহানাজ বেগম।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বিদেশে পাঠানোর নাম করে আলতাফ ও তাঁর স্ত্রী দুজন মিলে ঢাকায় ভুয়া নামে ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালনা করেন। তাঁদের খপ্পরে পড়ে সহায়সম্পদ বিক্রি ও বন্ধক রেখে ৪০ টাকা খুইয়েছেন তাঁরা। তাঁদের পরিবার এখন নিঃস্ব।

আজ বুধবার দুপুরে ভুক্তভোগী যুবক আলসাবা রাতুল আজকের পত্রিকাকে জানান, নাসির উদ্দিন আলতাফ ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তাঁকে নেপালে নিয়ে যান। আর সেখানে ভুয়া কানাডার দূতাবাসের অফিস বানিয়ে তাঁর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে আবারও নেপালে গেলে একটি হোটেলে দুই মাস তাঁকে আটকে রাখা হয়। তাঁদের চুক্তি ছিল ১৯ লাখ টাকা করে নেবে। হোটেলে আটকে রেখে বাড়িতে ফোন দিয়ে চুক্তি বাদে আরও এক লাখ করে টাকা নেন নাসির উদ্দিন আলতাফ। এরপরে কানাডার ভিসা লাগানো পাসপোর্ট হাতে দিয়ে ওই দিন নাসির উদ্দিন আলতাফ কুয়েতে পালিয়ে যান। আলসাবা রাতুল বলেন, ‘পরে বুঝতে পারি, এটা কোনো কানাডার অ্যাম্বাসি ছিল না। তারা একটি অ্যাম্বাসি অফিস বানিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে কাগজপত্র জমা নেন এবং ইন্টারভিউ নেন। যাতে আমরা সন্দেহ না করি। আমাদের যখন পাসপোর্ট হাতে দেয়, তখন দেখি—পাসপোর্ট খোলা। পরে দেশে এসে পাসপোর্ট অনলাইনে যাচাই-বাছাই করে দেখি, এটা কানাডার ভুয়া ভিসা।’

ভুক্তভোগী আরেক যুবক শাকিল হোসেনের বাবা হাবিবুর রহমান বলেন, ‘নাসির উদ্দিন আলতাফ আমার ফুফাতো ভাই। তারা স্বামী-স্ত্রী বিদেশে লোক পাঠানোর ব্যবসা করে। আলতাফ এক দিন এসে বলল, ‘‘ভাই, আমার তো ছেলে নেই। আপনার ছেলে মানেই আমার ছেলে। ছেলের জন্য একটা ভালো চাকরি আছে কানাডায়। ছেলেকে কানাডায় পাঠিয়ে দিন। নাসির উদ্দিন আলতাফের কথায় বিশ্বাস করে আমার দোকানপাট, জমি-জায়গা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি সব বিক্রি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সাতবারে আমি ১৯ লাখ টাকা দিয়েছি। আজ আমার আপনজন আমাকে বড় ক্ষতি করল। পথে বসাল। আমি এর বিচার চাই।’

অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে নাসির উদ্দিন আলতাফ আজকের পত্রিকার কাছে বলেন, তিনি মাধ্যম হিসেবে যোগাযোগ করে দিয়েছেন। ২০ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এটি নিয়ে বসাবসিও হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁরা নানান জায়গায় নানান কথা বলছেন।

এ বিষয়ে ঝিকরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর মোহাম্মদ গাজী বলেন, ‘কানাডায় পাঠানোর নামে ভুয়া ভিসা দেওয়ার একটি অভিযোগ পেয়েছি। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।’

সম্পর্কিত

সংঘর্ষের পর যবিপ্রবি ক্যাম্পাস থমথমে, সেই দোকানদার আটক

যশোরে ফেনসিডিলের মামলায় আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যশোর সার্কিট হাউস থেকে ভুয়া অতিরিক্ত সচিব আটক

নারী শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত, যবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দফায় দফায় সংঘর্ষ

ককটেল-পেট্রলবোমাসহ যুবদল নেতা আটক

ভাতা বন্ধ, দুশ্চিন্তায় ২৫০০ উপকারভোগী

যশোরে ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর: কাজে আসছে না ২ কোটির সেতু

কেশবপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্র নিহত

যশোরে দুর্ঘটনায় আহত মাকে দেখার পর ছেলের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা