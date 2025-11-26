হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোর সার্কিট হাউস থেকে ভুয়া অতিরিক্ত সচিব আটক

­যশোর প্রতিনিধি

মো. আব্দুস সালামকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

অতিরিক্ত সচিব পরিচয়ে যশোর সার্কিট হাউসে থাকা মো. আব্দুস সালাম (৬৭) নামের এক প্রতারককে আটক করেছে জেলা প্রশাসন। আজ বুধবার দুপুরে তাঁকে আটক করে যশোর কোতোয়ালি থানা-পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আটক আব্দুস সালাম মনিরামপুর উপজেলার খেদাপাড়া ইউনিয়নের হেলাঞ্চি গ্রামের মৃত এলাহী বক্স গাজীর ছেলে।

জানা গেছে, আব্দুস সালাম গত তিন মাসে তিনবার সার্কিট হাউসে উঠে নিজেকে কখনো রংপুরের জেলা প্রশাসক, কখনো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পরিচয় দিতেন। সার্কিট হাউসে এসে তিনি সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতেন। তিনি এর আগে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন।

আব্দুস সালামকে আটকের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী এস এম শাহীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) মাসুম বিল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মো. জাকির হোসেন ও এনডিসি রেজওয়ান সরদার। আব্দুস সালামের আচরণ ও পরিচয় সন্দেহজনক মনে হলে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রতারণার বিষয়টি নিশ্চিত হন তাঁরা। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানা-পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।

যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, প্রতারক আব্দুস সালামের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। তাঁকে সন্ধ্যায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।

সম্পর্কিত

যশোরে ফেনসিডিলের মামলায় আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নারী শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত, যবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দফায় দফায় সংঘর্ষ

ককটেল-পেট্রলবোমাসহ যুবদল নেতা আটক

ভাতা বন্ধ, দুশ্চিন্তায় ২৫০০ উপকারভোগী

যশোরে ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর: কাজে আসছে না ২ কোটির সেতু

কেশবপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্র নিহত

যশোরে দুর্ঘটনায় আহত মাকে দেখার পর ছেলের মৃত্যু

বেনাপোল বন্দর থেকে এপিবিএন প্রত্যাহার, দায়িত্বে জেলা পুলিশ

যশোরে আসামির ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা