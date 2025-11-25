নারী শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত, যবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দফায় দফায় সংঘর্ষ

ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করাকে কেন্দ্র করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যশোর-চৌগাছা সড়কের আমবটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। থেমে থেমে চলা প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় যবিপ্রবির এক নারী শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসের সামনে আমবটতলা মোড়ে ফটোকপির দোকানে যান। দোকানদার ওই শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে যবিপ্রবির কয়েকজন শিক্ষার্থী দোকানদারকে মারধর করেন। পরে দোকানদারেরা একত্রিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান।
দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা সংঘর্ষে যশোর-চৌগাছা সড়কের ওপর ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি করে দুই পক্ষ। এতে অন্তত পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। পরে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ঢুকে গেলে; স্থানীয়রা সড়কে টায়ার-বেঞ্চ জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। এতে সড়কটিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এ বিষয় জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল মজিদ বলেন, ‘স্থানীয়রা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছে। অন্তত পাঁচজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে বলে শুনেছি। গুরুতর আহত হয়েছে কি না; এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না।’
তিনি বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ আনতে না পারায়; পরে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের আহ্বান জানাই। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে; কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে।’
যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা কাজী বাবুল হোসেন রাত সাড়ে ৮টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আহতের সংখ্যা বলা যাচ্ছে না।’ পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান তিনি।