কোটালীপাড়ায় এক রাতে ২টি এজেন্ট ব্যাংকসহ ৪ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চুরি

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের ওয়াবদারহাট বাজারে এক রাতে দুটি এজেন্ট ব্যাংকসহ চারটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতের এই ঘটনায় ব্যাংকের চারটি স্বাক্ষরিত চেকসহ প্রায় ১৪ লাখ টাকা এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অন্তত ২৫ লাখ টাকার মালপত্র চুরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সিটি ব্যাংক এজেন্ট, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট, নাদিরা ইলেকট্রনিকস এবং মেসার্স ফারিয়া এন্টারপ্রাইজে চুরি হয়। রাতে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট সঞ্জিত হালদারের প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ লাখ টাকার বেশি মূল্যের মোবাইল কার্ড ও ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
ফারিয়া এন্টারপ্রাইজের মালিক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘দোকানে থাকা ১৪ লাখ টাকার স্বাক্ষরিত ব্যাংক চেকসহ নগদ অর্থ নিয়ে গেছে চোরেরা।’
ওয়াবদারহাট বাজারের নৈশপ্রহরী সমর আলী জানান, রাত গভীর হওয়ার পর একটি পিকআপ বাজার এলাকায় আসে। পিকআপে থাকা লোকজন চাকা মেরামত করছে ভেবে তিনি সন্দেহ করেননি। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর কী ঘটেছে, তা তিনি বলতে পারেন না।
বাজার বণিক সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলাম মহিন বলেন, ‘বাজারে নৈশপ্রহরী থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনা উদ্বেগজনক। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আশা করি, দ্রুত চোরদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’
কোটালীপাড়া থানার এসআই মো. মামুন বলেন, ‘এই ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’