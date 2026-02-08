৪ দিন বন্ধ থাকবে পিকনিক ও শুটিং স্পট, হোটেল-রিসোর্ট

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গাজীপুর-৩ সংসদীয় এলাকার শুটিং ও পিকনিক স্পট এবং হোটেল ও রিসোর্টে সভা-সমাবেশসহ কোনো ধরনের অনুষ্ঠান না করার নির্দেশনা জারি করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সজীব আহমেদ।
আজ রোববার ইউএনও সজীব আহমেদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ নির্দেশনার কথা জানানো হয়। চিঠিতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এরপরও কোনো ধরনের আয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।
এ বিষয়ে ইউএনও গণমাধ্যমকে বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে গাজীপুর-৩ সংসদীয় আসনের অধীনে সব শুটিং স্পট ও হোটেল-রেস্টুরেন্টে ১০ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব ধরনের সভা-সমাবেশ বন্ধ থাকবে। ইতিমধ্যে সব শুটিং স্পট, রিসোর্ট ও রেস্তোরাঁর মালিকদের চিঠিতে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।