শ্রীপুরে দিনদুপুরে স্বর্ণের দোকানে লুটপাট, কুষ্টিয়ায় ৩ দোকানে চুরি

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি স্বর্ণের দোকানে দিনদুপুরে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী দোকানমালিকের দাবি, তাঁর দোকান থেকে আড়াই কোটি টাকার বেশি মূল্যের স্বর্ণ ও রুপার অলংকার এবং নগদ ৫ লাখ টাকা লুট হয়েছে। এদিকে কুষ্টিয়া শহরে তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সকালে দোকানমালিকেরা চুরির ঘটনায় পুলিশে খবর দেন। চুরির ঘটনায় প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতির দাবি করেছেন দোকানমালিকেরা।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তায় মসজিদ গলিতে গৌরাঙ্গ দাসের মালিকানাধীন রিতা জুয়েলার্সে লুটপাটের ঘটনাটি ঘটে। বিষয়টি আজ জানাজানি হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, রিতা জুয়েলার্স দোকানের সামনে এক নারীসহ বহু মানুষ এসে দাঁড়ান। কিছু সময় পর তাঁদের নেতৃত্বে রিতা জুয়েলার্সের দোকানে সাইনবোর্ড টেনে নামাতে চোখে পড়ে। এরপর তালা কাটার বিশেষ যন্ত্র (গ্রাইন্ডিং মেশিন) দিয়ে কিছু যুবক সাটারের তালা কেটে ফেলেন। পরে সাটার দুটি তুলে দোকানের ভেতরে ঢুকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি দোকানের ভেতরের বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র বাইরে আনতে থাকেন। সঙ্গে দোকানের ভেতরের মালামাল বের করে আনা শুরু করেন।
ভুক্তভোগী দোকানমালিকের দাবি, লুটপাটকারীরা দোকানের শোকেসে থাকা ৩২ লাখ টাকার ১৬ ভরি স্বর্ণ, সিন্দুকে থাকা ১ কোটি ৯২ লাখ টাকার স্বর্ণ, নগদ ৫ লাখ টাকা এবং ৩২ লাখ ৫০ হাজার টাকার ১ হাজার ৩০০ ভরি রুপা লুট করে। পরে ওই দোকানের সামনে ‘সুব্রত চন্দ্র দাস’ নামের একটি সাইনবোর্ড লাগানো হয়।
রিতা জুয়েলার্সের মালিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, ‘দোকান বন্ধ রেখে একটি মামলায় হাজিরা দিতে আমি আদালতে ছিলাম। হঠাৎ আমার আরেক দোকানের কর্মচারী সাটার কাটার বিষয়টি আমাকে জানায়। পরে এসে দেখি, আমার দোকানে থাকা সমস্ত স্বর্ণ, রুপা ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। বাইরে দোকানের আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখি।’
এ ঘটনায় অভিযুক্ত নারী পায়েল সরকার বলেন, ‘সেখানে আমিসহ আরও হাজার হাজার মানুষ ছিলেন, আমার নেতৃত্বে লুটপাটের বিষয়টি মিথ্যা।’ তালা কেটে মালামাল লুট করার বিষয়ে জানতে চাইলে আরও এক অভিযুক্ত সুব্রত চন্দ্র দাস বলেন, ‘আপনি সামনাসামনি আসুন, কাগজপত্র দেখুন।’ মোবাইল ফোনে কোনো বক্তব্য দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, এ ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কুষ্টিয়ায় তিন দোকানে চুরি
কুষ্টিয়া শহরের এন এস রোডে অবস্থিত মাহাতাব প্লাজায় তিনটি স্বর্ণের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ও র্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। তাঁরা মার্কেটসহ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সকাল পৌনে ৮টার দিকে মুখ বাঁধা দুই যুবক মার্কেটের শৌচাগারের দিক থেকে ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁরা ব্রাদার্স জুয়েলার্স, এস সরকার জুয়েলার্স ও সমির চেইন হাউজ নামের তিনটি দোকানের সাটার ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে চুরি শেষে একই পথে বাইরে বেরিয়ে যান।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। দ্রুত তাঁদের আইনের আওতায় আনা হবে।