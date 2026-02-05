শ্রীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পুড়েছে অর্ধশত কক্ষ

গাজীপুরের শ্রীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে আগুন লেগে দুটি ভাড়া বাড়ির প্রায় অর্ধশত কক্ষ পুড়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের মাওনা উত্তরপাড়া এলাকায় ডেকো কারখানা ও তানিয়া হাসপাতালের পাশে খোকন মিয়া ও নুরুল ইসলামের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় বেলা ১১টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
আগুনে ঘরে থাকা নগদ অর্থ, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, আসবাবসহ ভাড়াটিয়াদের মালপত্র পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দাবি, এই ঘটনায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালের দিকে একটি কক্ষ থেকে হঠাৎ বিকট শব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায়। পরে তা দ্রুত পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে খোকন মিয়ার বাড়ির ৩৫টি কক্ষ সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন পাশের নুরুল ইসলামের আরও ১০টি কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক খোকন মিয়া বলেন, কক্ষগুলো বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। আগুনে তাঁর ভাড়া বাড়ির প্রায় সব কক্ষ পুড়ে গেছে। অপর দিকে নুরুল ইসলাম বলেন, পাশের বাড়ি থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ঘরগুলোতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। ঘরের সবকিছু পুড়ে গেছে। আগুন দেখতে পেয়ে সবাই দ্রুত বের হয়ে যাওয়ায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. নুরুল করিম বলেন, প্রাথমিক তদন্তে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের পাশাপাশি ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে।