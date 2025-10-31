গাজীপুরে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত

গাজীপুর মহানগরীর জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন এলাকায় ময়মনসিংহগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের পাওয়ারকার বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।
জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কাইয়ুম আলী বলেন, মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশে রওনা হয়। ট্রেনটি গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে ট্রেনের পাওয়ারকার বগির বাম পাশের চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে ট্রেনের গতিপথ বাধাগ্রস্ত হয় এবং উভয় দিকের ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়।
জয়দেবপুর জংশনের স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান জানান, আজ বেলা ২টা ১০ মিনিটের দিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জগামী ট্রেনটি জয়দেবপুর থেকে কিছু দূর অতিক্রম করার পর হঠাৎ বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ থাকার পর বিকল্প রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেনের কোনো যাত্রী হতাহত হননি। তিনি আরও জানান, পরে ঢাকা থেকে উদ্ধারকর্মীরা (রিলিফ ট্রেন) লাইনচ্যুত ট্রেনের বগিটি লাইনে তোলার পর মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জয়দেবপুর স্টেশন ছেড়ে যায়। পরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর ওই রুটে ট্রেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়।