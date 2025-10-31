হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত

গাজীপুর প্রতিনিধি

বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় অনেক যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন এলাকায় ময়মনসিংহগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের পাওয়ারকার বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় এক ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কাইয়ুম আলী বলেন, মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশে রওনা হয়। ট্রেনটি গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে ট্রেনের পাওয়ারকার বগির বাম পাশের চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে ট্রেনের গতিপথ বাধাগ্রস্ত হয় এবং উভয় দিকের ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়।

জয়দেবপুর জংশনের স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান জানান, আজ বেলা ২টা ১০ মিনিটের দিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জগামী ট্রেনটি জয়দেবপুর থেকে কিছু দূর অতিক্রম করার পর হঠাৎ বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ থাকার পর বিকল্প রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেনের কোনো যাত্রী হতাহত হননি। তিনি আরও জানান, পরে ঢাকা থেকে উদ্ধারকর্মীরা (রিলিফ ট্রেন) লাইনচ্যুত ট্রেনের বগিটি লাইনে তোলার পর মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জয়দেবপুর স্টেশন ছেড়ে যায়। পরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর ওই রুটে ট্রেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়।

সম্পর্কিত

নিজেই অপহরণের নাটক সাজান টঙ্গীর সেই ইমাম: পুলিশ

ফেসবুকে জামায়াতকে নিয়ে মন্তব্য: গাজীপুরের সেই ওসি প্রত্যাহার

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকদের দফায় দফায় মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশের লাঠিপেটা

শ্রীপুরে গভীর রাতে গার্মেন্টসের ঝুট গুদামে আগুন, সাড়ে চার ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে

ফেসবুকে জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য, তোপের মুখে ওসি

শ্রীপুরে ‘এএ ইয়ার্ন মিলস’ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, শ্রমিকদের বিক্ষোভ

পুলিশের চাঁদাবাজি ও হয়রানির অভিযোগ তুলে মহাসড়কে অটোরিকশাচালকদের বিক্ষোভ

গাজীপুর সাফারি পার্কে বিলুপ্তপ্রায় নীলগাই পরিবারে নতুন দুই অতিথি

জিরাফশূন্য গাজীপুর সাফারি পার্ক, সর্বশেষটি মারা গেল টিবিতে

শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে গণপিটুনি, প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ বক্সে আশ্রয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা