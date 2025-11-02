শ্রীপুরে সুতা কারখানা ভাঙচুর: ৫০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে সুতা কারখানা ভাঙচুরের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা পাঁচ শতাধিক শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলায় ১০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি ও আসবাবপত্র লুটপাটের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।
গত শুক্রবার রাতে শ্রীপুর থানায় এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আবুল কালাম আজাদ মামলাটি করেছেন। তিনি জানান, গত ২৩ অক্টোবর বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা আন্দোলন শুরু করেন। একপর্যায়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে কারখানার গুরুত্বপূর্ণ মেশিন ভাঙচুর শুরু করেন। একেকটি মেশিনের দাম দেড় কোটি টাকা।
বেশ কিছু মেশিনের মনিটর ভাঙচুর করা হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে কারখানার শতাধিক ল্যাপটপ। লুটপাট করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ মেশিন। প্রতিটি ফ্লোরের দরজা-জানালা ভাঙচুর করা হয়েছে।
আবুল কালাম আজাদ আরও বলেন, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ২৪ অক্টোবর পরিশোধ করার পরও পরপর তিন দিন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। কারখানায় যে পরিমাণ ভাঙচুর চালিয়েছে, এর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ মামলায় উল্লেখ করেছে, শ্রমিকেরা ভাঙচুর করে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ক্ষতিসাধন করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৫০০ শ্রমিককে আসামি করা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত ২৩ অক্টোবর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়ন নগরহাওলা গ্রামের জৈনা বাজার এলাকার এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা কারখানায় ভাঙচুর চালান।
পরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। ২৭ অক্টোবর কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। পরে কারখানা খোলার দাবিতে পরপর তিন দিন মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।