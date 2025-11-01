কোনাবাড়ীতে বাণিজ্যিক ভবনে আগুন

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ এলাকায় একতা টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে টাওয়ারের নিচতলায় টেস্টি টং ফাস্ট ফুডের দোকানে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ এলাকায় একতা টাওয়ারের নিচতলায় আজ বিকেল ৫টার দিকে একটি রেস্টুরেন্টে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে প্রথমে কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে গাজীপুর চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের আরও ২টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে যোগ দেয়।
সূত্র আরও জানায়, আজ একতা টাওয়ারের মার্কেটে সাপ্তাহিক বন্ধ ছিল। এ কারণে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের দলনেতা মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, ‘আমরা মার্কেটের ভেতরে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি। ভেতরে প্রচুর ধোঁয়া। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।’
জিএমপি কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সালাহ উদ্দিন জানান, একতা টাওয়ারের নিচতলায় একটি রেস্টুরেন্টে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ৪টি ইউনিট গিয়ে সাড়ে ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
মো. আশরাফুজ্জামান আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রেস্টুরেন্টের ভেতরে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহত হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।