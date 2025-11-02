ফেনীতে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

ফেনীর ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মেহেদী হাসান (২৪)। তিনি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার সুরুজ আলীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, নিহত মেহেদী হাসানসহ ১০-১২ জন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ঘুরতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা কমলাপুর থেকে চট্টগ্রামগামী একটি মেইল ট্রেনের ছাদে ওঠেন। ট্রেনটি ছাগলনাইয়ার মুহুরীগঞ্জ এলাকায় পৌঁছালে অসাবধানতাবশত মেহেদী ছাদ থেকে পড়ে যান।
এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
এ বিষয়ে ফেনী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দীপক দেওয়ান বলেন, চট্টগ্রামগামী মেইল ট্রেন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।