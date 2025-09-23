হোম > সারা দেশ > ফেনী

টিকটক কমেন্টস নিয়ে দুই স্কুলের ছাত্রদের মারামারি, আহত ১০

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি

খেলার মাঠ থেকে বের হয়েও দুই পক্ষ হাতাহাতি করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীর সোনাগাজীতে টিকটক ভিডিওতে মন্তব্য করার জেরে খেলার মাঠে মারামারিতে জড়াল দুই স্কুলের ছাত্ররা। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সোনাগাজী মোহাম্মদ ছাবের মডেল সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানায়, আন্তস্কুল-মাদ্রাসা গ্রীষ্মকালীন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ হিসেবে স্কুলমাঠে ফুটবল খেলা হয়। আজ বখতারমুন্সি মোয়াজ্জেম হোসেন উচ্চবিদ্যালয় ও মতিগঞ্জ আরএমহাট কে উচ্চবিদ্যালয়ের ফুটবল খেলা হয়। খেলায় টাইব্রেকারে আরএমহাট কে উচ্চবিদ্যালয় এক শূন্য গোলে জয়লাভ করে। স্কুলের ছাত্ররা যখন বিজয়ের আনন্দ করছিল, তখন আগের একটি টিকটক ভিডিওতে মন্তব্য করাকে কেন্দ্র করে আরএমহাট কে উচ্চবিদ্যালয় ও সোনাগাজী মোহাম্মদ ছাবের মডেল সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মারামারি বেধে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

সোনাগাজী মোহাম্মদ ছাবের মডেল সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়নুল আবেদীন বলেন, ‘শুনেছি, টিকটকে কমেন্টস করার জেরে দুই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। খেলা নিয়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের পুলিশের গাড়িতে উদ্ধার করে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ মামলা করতে চাইলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

সৌদিতে বাংলাদেশি যুবক অপহৃত, নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

জানাজায় অংশ নিতে যাচ্ছিলেন যুবক, বাসের ধাক্কায় ফিরলেন লাশ হয়ে

পাওনা টাকা নিয়ে দ্বন্দ্ব, হাসপাতালের ফটকে মারামারিতে তিন ভাইসহ আহত ৪

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতির বেয়াদবি ছুটায় দেব: জামায়াত নেতা সাঈদের ফেসবুক পোস্ট

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

ফেনীতে ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, ২ জনের মৃত্যু

ফেনীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও জমি দখল, মামলায় বিএনপি নেতাসহ আসামি ৭৩

অস্ত্রোপচারের সময় পেটে গজ রেখে সেলাই, বের হলো ৭ মাস পর

ফেনীতে কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে স্কুলভবন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা