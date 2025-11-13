হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ফরিদপুরে ৫ স্থানে আওয়ামী লীগের সড়ক অবরোধ, শিশুর হাতেও অস্ত্র

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার শুয়াদি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচিতে ফরিদপুরে দেশীয় অস্ত্র হাতে মহাসড়কের অন্তত পাঁচটি এলাকায় অবরোধ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন তারা। এ ছাড়া শিশুর হাতে দেশীয় অস্ত্র রামদাসহ লাঠিসোঁটা হাতে সড়কে অবস্থান করতে দেখা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা থেকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের সোয়াদী বাসস্ট্যান্ড, মুনসুরাবাদ এলাকায় অবরোধ শুরু করেন আওয়ামী লীগের। এ ছাড়া ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পুখুরিয়া, মাধবপুর, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পুলিয়া এলাকায় অবরোধ করা হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সকাল ১০টা পর্যন্ত সোয়াদি এলাকায় কর্মসূচি চলছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। তবে সেখানে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। পুখুরিয়া, পুলিয়া, মাধবপুর এলাকায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার শুয়াদি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জেলা যুবলীগ নেতা দেবাশীষ নয়নকে সোয়াদি এলাকা থেকে তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লাইভ করতে দেখা যায়। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ওই লাইভ ভিডিওতে দেখা যায়, মহাসড়কটির ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন। শতাধিক স্থানীয় নেতা-কর্মীকে দেশীয় অস্ত্র, ঢাল-সরকি হাতে মহাসড়কে অবস্থান করছেন। এ সময় নারীদের পাশাপাশি অন্ততপক্ষে ১০টি শিশুকে মাথায় হেলমেট পরে ও লাঠিসোঁটা হাতে সড়কে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে একটি শিশুকে রামদা হাতে স্লোগান দিতে দেখা যায়। এ সময়ে ঢাকামুখী যানবাহনসহ সড়কের দুই পাশে বেশ কিছু যানবাহন আটকা পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা থেকে গোপালগঞ্জমুখী এলাকাটি আওয়ামী লীগ অধ্যুষিত। অনলাইনে কর্মসূচি ঘোষণার পর থেকেই ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকার নেতা-কর্মীরা অবস্থান করেন। ভোর থেকেই কয়েকজন নেতা-কর্মী সড়কে অবস্থান নেন এবং পরে অন্যরা যোগ দিয়ে পুরো রাস্তা অবরোধ করেন।

এতে সাবেক এমপি ও যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরীর সমর্থক জেলা যুবলীগ নেতা আসিবুর রহমান ফারহান, কাউসার আকন্দ, দেবাশীষ নয়নসহ অনেককে দেখা যায়। এ ছাড়া অবরোধকারীদের ‘আমরা সবাই নিক্সন সেনা, ডাক দিয়েছেন নিক্সন ভাই, ঘরে থাকার সময় নাই’ স্লোগান দিতে দেখা যায়।

ফরিদপুরে অবরোধ কর্মসূচিতে শিশুদের হাতেও অস্ত্র দেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় এক সংবাদকর্মী আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে ভাঙ্গায় তিনটি স্থানে অবরোধ করা হয়। ইতিমধ্যে পুখুরিয়া, মুনসুরাবাদ, পুলিয়া, মাধবপুর নামক স্থানে ওসির নেতৃত্বে থানা-পুলিশ গিয়ে সরাসরি কথা বলেছেন এবং পরে তাঁরা অবরোধ তুলে নিয়েছেন। এ ছাড়া সোয়াদি এলাকার দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যাচ্ছে।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান বলেন, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাধবপুরে কেউ অবরোধ করতে পারেনি। তবে ভাঙ্গার পুলিয়া এলাকায় অবরোধ করা হলে সেটি এক ঘণ্টার মধ্যেই অপসারণ করা হয়েছে। পুলিশ অবরোধ সরিয়ে নিতে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে ফরিদপুর বাসমালিক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত তাঁরা সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ রেখেছেন।

গোল্ডেন লাইন বাস কাউন্টারের ম্যানেজার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জানান, সকাল ৬টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে ফরিদপুর বাস মালিক গ্রুপের নেতা কামরুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, ‘আমরা বাস চালাতে চাই, তবে যাত্রী না পেলে তো বাস চালানো সম্ভব নয়। খালি বাস নিয়ে তো আর পথে নামা যায় না।’

