‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়া শেখ ফয়েজ গ্রেপ্তার

ফরিদপুরে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় শেখ ফয়েজ আহমেদকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় শহরের গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপর সরাসরি হামলাকারী শেখ ফয়েজ মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ এই আসামিকে খুঁজছিল। আজ সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের আলীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
শেখ ফয়েজ আহমেদ ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট খোদাবক্স সড়ক এলাকার বাসিন্দা এবং ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের জেলা শাখার সভাপতি পদে রয়েছেন।
জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান করেও ভুয়া তথ্য দিয়ে কৌশলে গত ৩ আগস্ট সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ‘জুলাই সাহসী সাংবাদিক’ পুরস্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ঘটনা জানাজানি হলে ক্ষোভ জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।
এ ছাড়া ফরিদপুরে কর্মরত সাংবাদিকেরা প্রতিবাদ জানান এবং পুরস্কার বাতিলের দাবিতে মানববন্ধনও করেন। পরে তাঁকে ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া ফরিদপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন গ্রাহকের প্রায় দুই কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফরিদপুরের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে এই শেখ ফয়েজ ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করেছে। সে ওই মামলার একজন অন্যতম আসামি। তার মতো একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে সাহসী সাংবাদিক পদক প্রদান করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি এবং প্রতিবাদ জানিয়েছি। এরপর ফরিদপুর প্রেসক্লাব তাকে বহিষ্কারও করেছে। এত কিছুর পরও এই শেখ ফয়েজ প্রতিনিয়ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল।’