কলাবাগানে পড়ে ছিল রিকশাচালকের মরদেহ

ফরিদপুরে কলাবাগানে টিপু সুলতান (৪০) নামের এক রিকশাচালকের মরদেহ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফরিদপুর সদর উপজেলার ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে ওই রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত টিপু সুলতান একই এলাকার মৃত জায়েদ আলী শেখের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে টিপু সুলতানকে হত্যা করে রেখে যায়। ভোরে কলাবাগানের মালিক ইলিয়াস শেখ মরদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের জানান। পরে এলাকাবাসী থানা-পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে।
ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।