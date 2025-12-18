হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

কলাবাগানে পড়ে ছিল রিকশাচালকের মরদেহ

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে কলাবাগানে টিপু সুলতান (৪০) নামের এক রিকশাচালকের মরদেহ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফরিদপুর সদর উপজেলার ঈশান গোপালপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে ওই রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত টিপু সুলতান একই এলাকার মৃত জায়েদ আলী শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে টিপু সুলতানকে হত্যা করে রেখে যায়। ভোরে কলাবাগানের মালিক ইলিয়াস শেখ মরদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের জানান। পরে এলাকাবাসী থানা-পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে।

ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে চলন্ত ট্রেনের সামনে শুয়ে নারীর আত্মহত্যা

ফরিদপুরে বহিরাগতকে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা, রামদা নিয়ে কলেজশিক্ষকদের হুমকি

ফরিদপুরে কর্মচারীকে দিয়ে নারীর অস্ত্রোপচার, হাসপাতাল সিলগালা

ভাঙ্গায় মহাসড়কে মধ্যরাতে গাড়ির চাপায় ৩ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ফরিদপুরে পাইলিংয়ের সময় ধসে পড়ল পাশের ভবন

অটোরিকশাকে চাপা দিল বাস, প্রাণ গেল শিশুসহ চারজনের

মাঠে পড়ে ছিল মাছ ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত লাশ

ফার্মাসিস্ট ও টেকনোলজিস্টদের কর্মবিরতিতে সেবাগ্রহীতাদের ক্ষোভ

ভাঙ্গায় পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত

ফরিদপুরের সালথায় ৪ ঘণ্টায়ও থামেনি সংঘর্ষ, জড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউনিয়নবাসী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা