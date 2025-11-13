মহাসড়কের পাশে মিলল লাগেজভর্তি পেট্রলবোমা

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে পেট্রলবোমা ভরা একটি লাগেজ পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার হামিরদি ইউনিয়নের মুনসুরাবাদ এলাকায় মহাসড়কের পাশ থেকে বিস্ফোরকগুলো উদ্ধার করে পুলিশ। তবে ঘটনাস্থল থেকে কাউকে আটক করা যায়নি।
পুলিশের ধারণা, আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নাশকতা করতে এসব পেট্রলবোমা লাগেজে ভরে মহাসড়কের পাশে নিয়ে এসেছে দুর্বৃত্তরা।
ভাঙ্গা থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে মুনসুরাবাদ এলাকায় নাশকতার প্রস্তুতির খবর পেয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। পরে দুর্বৃত্তরা লাগেজটি মহাসড়কের পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। লাগেজের ভেতর থেকে ৩২ বোতল পেট্রলবোমাসদৃশ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, ‘সড়কের পাশে ফেলে যাওয়া লাগেজে ৩২ বোতল পেট্রলবোমা পাই। ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি, তবে তদন্ত চলছে।’
এর আগে উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের সৌদিপ্রবাসী টিটু সরদারের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। গতকাল বুধবারের ওই অভিযানে ককটেল ও পেট্রলবোমাসহ বিস্ফোরক বানানোর উপকরণ এবং তিনজনকে আটক করা হয়।