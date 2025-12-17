ফরিদপুরে চলন্ত ট্রেনের সামনে শুয়ে নারীর আত্মহত্যা

ফরিদপুরে চলন্ত ট্রেনের সামনে শুয়ে পড়ে দীপ্তি রানী সাহা (৪০) নামের এক নারী আত্মহত্যা করেছেন। আজ বুধবার শহরের টেপাখোলাস্থ হাবিলি গোপালপুরের সোলজার বোর্ড এলাকার রেলগেটে এ ঘটনা ঘটে। তবে কী কারণে ওই নারী আত্মহত্যা করেছেন, তা জানা যায়নি।
দীপ্তি রানী সাহা সদর উপজেলার শিবরামপুর চণ্ডিপুর গ্রামের মৃত বিজয় কুমার সাহার স্ত্রী ও এক সন্তানের জননী।
পুলিশ ও গেটম্যান মো. আসাদ মোল্যা জানান, রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনটি ফরিদপুর শহর রেলস্টেশন ত্যাগ করে হাবিলি গোপালপুর এলাকায় পৌঁছালে ওই নারী ট্রেনের সামনে রেললাইনের ওপর শুয়ে পড়েন। এতে শরীরের মাঝামাঝি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক মো. আহাদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে রেলওয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে রেলওয়ে পুলিশ।