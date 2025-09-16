সাপের কামড়ে প্রাণ গেল তিন গৃহবধূর

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে সাপের কামড়ে পৃথক ঘটনায় তিন গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর গোয়ালপাড়া গ্রামের কৃষ্ণ চন্দ্রের স্ত্রী কনিকা রানী (৪৫) এবং কাজিহাল ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামের মৃত দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী বুলবুলি বেগম (৩৫) মারা যান। এর আগে গত রোববার রাতে কাজিহাল ইউনিয়নের পুকুরি সিংপাড়া গ্রামের শ্যামল রায়ের স্ত্রী বিনা রানী (৪৫) সাপের কামড়ে মারা যান।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকালে শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর গোয়ালপাড়া গ্রামের কনিকা রানী রান্না করছিলেন। এ সময় খড়ির (জ্বালানি) ভেতর থেকে একটি সাপ বের হয়ে তাঁকে কামড়ায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
একই দিন সকালে কাজিহাল ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামে মাটির চুলা থেকে ছাই তুলতে গিয়ে বুলবুলি বেগম সাপের কামড়ে আহত হন। তাঁকেও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানেও হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে তাঁর মৃত্যু হয়।
এর আগে গত রোববার রাত ৮টার দিকে কাজিহাল ইউনিয়নের পুকুরি সিংপাড়া গ্রামের বিনা রানী নামের এক গৃহবধূ মাটির ঘরের ভেতরে খালের মুখ বন্ধ করার সময় খালের ভেতরে থাকা সাপ তাঁকে কামড়ায়। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) নুরে আলম বলেন, ‘আমাদের হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন মজুত আছে। তবে রোগীর উপসর্গ ও কোন সাপে কামড়েছে, তা নির্ণয় করেই ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। আজ যেসব রোগী এসেছিলেন, তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। একজনের ক্ষেত্রে সাপে কাটার সঠিক উপসর্গও পাওয়া যায়নি। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।’