বিরামপুর সীমান্তে ভারতীয় বৃদ্ধা গ্রেপ্তার

দিনাজপুরের বিরামপুর সীমান্তের মহুগ্রাম এলাকা থেকে এক ভারতীয় বৃদ্ধাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় বিরামপুর থানায় বিজিবির মামলার পর আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে দিনাজপুর আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।
বিজিবির মামলা সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার রাণীনগর সীমান্ত ফাঁড়ির টহল বিজিবি দল মহুগ্রাম এলাকার ২৯৮/৬ সাবপিলারের ১০০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে এক বৃদ্ধাকে দেখে গত মঙ্গলবার বিকেলে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর নাম সায়েদা বেগম (৬৬), স্বামী মৃত মোহাম্মদ আলী এবং বাড়ি ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুর এলাকায় বলে জানান। তাঁর কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র মিলেছে। এই ঘটনায় গতকাল বুধবার রাতে বিরামপুর থানায় মামলা করেছে বিজিবি।
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিজিবির মামলার পর আজ দুপুরে ওই নারীকে দিনাজপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।