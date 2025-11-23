হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

ফুলবাড়ীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশা ঢুকে গেল শপিং কমপ্লেক্সে, আহত দুই

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আজ সকালে অটোরিকশা গ্লাস ভেঙে ঢুকে যায় শপিং কমপ্লেক্সে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গ্লাস ভেঙে অটোরিকশা শপিং কমপ্লেক্সে ঢুকে চালকসহ দুজন আহত হয়েছেন। রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় পৌর শহরের স্বপ্ন শপিং কমপ্লেক্সে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় অটোরিকশাচালক এজাজুল ইসলাম গুরুতর আহত হলে তাঁকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ সময় নাজনিন নাহার নামের এক ক্রেতাও আহত হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পৌর শহরের উর্বশী হলের সামনে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে এজাজুল ইসলাম তাঁর ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ অটোরিকশার অ্যাকসিলারেটর ডাইরেক্ট (স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতি বৃদ্ধি) হয়ে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে স্বপ্ন শপিং কমপ্লেক্সের গ্লাস ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এতে অটোচালক এজাজুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এ সময় নাজনিন নাহার নামের এক ক্রেতাও আহত হন। তিনি ফুলবাড়ী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মুহিব্বুল বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশাটি শপিং কমপ্লেক্সে ঢুকে গেলে চালকসহ দুজন আহত হওয়ার খবর শুনেছি। তবে বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।’

