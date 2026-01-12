হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার আত্রাই নদ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার আত্রাই নদের লক্ষ্মীতলা ব্রিজের পাশ থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়।

চিরিরবন্দর থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আহসান হাবিব আজকের পত্রিকাকে জানান, আত্রাই নদের লক্ষ্মীতলা ব্রিজের পাশে দুটি মরদেহ পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা থানায় জানায়। পরে পুলিশ গিয়ে নদী থেকে দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। দুই যুবকের নাম-পরিচয় এখনো মেলেনি। তাঁদের আনুমানিক বয়স একজনের ২৪ ও আরেক জনের বয়স ২৮ হবে।

মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হবে।

