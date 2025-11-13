হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

হিলি স্থলবন্দরে পুলিশের টহল জোরদার, আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখতে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করছে পুলিশ। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে, চলছে পণ্য পরিবহন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বন্দর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোয় চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করেন হাকিমপুর থানা পুলিশের সদস্যরা।

হাকিমপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হিলি স্থলবন্দর এলাকায় যাতে কেউ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সেজন্য পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে বিভিন্ন যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তল্লাশি করা হচ্ছে। হাকিমপুর থানা-পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে।

এদিকে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী বলেন, সকাল থেকেই হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য স্বাভাবিক রয়েছে। বন্দরে ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি হচ্ছে এবং এসব পণ্য বন্দর থেকে খালাস করে ব্যবসায়ীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছেন।

