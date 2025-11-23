হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

চোলাই মদ খাওয়ার দায়ে নারীসহ চারজনের কারাদণ্ড

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরে বিরামপুরে নারীসহ চার মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার পুলিশ দণ্ডপ্রাপ্তদের দিনাজপুর কারাগারে পাঠিয়েছে।

বিরামপুর থানার উপপরিদর্শক আল আমিন জানান, চোলাই মদ তৈরি ও খাওয়ার করার খবর পেয়ে গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে মাহমুদপুর সাঁওতালপাড়ায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় মদ খাওয়া অবস্থায় ওই গ্রামের রকি ইসলাম (১৯) ও রাজু ইসলামকে (৩২) আটক করা হয় এবং চোলাই মদ তৈরি করে বিক্রি ও খাওয়ার অভিযোগে সাঁওতাল নারী সনমনি মুর্মু (৩৫) ও সুরুজমনি সরেনকে (৬২) আটক করা হয়। রাতেই তাঁদের বিরামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুজহাত তাসনীম আওনের আদালতে হাজির করা হলে আদালত দুই যুবককে ১৫ দিন করে এবং দুই নারীকে ১০ দিন করে কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক বলেন, কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের আজ দিনাজপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

ফুলবাড়ীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশা ঢুকে গেল শপিং কমপ্লেক্সে, আহত ২

ছিটকে পড়া অটোরিকশা যাত্রীদের ওপর দিয়ে গেল বাস, নানি-নাতনিসহ নিহত ৪

বিরামপুর সীমান্তে ভারতীয় বৃদ্ধা গ্রেপ্তার

দিনাজপুর-১ আসন: বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ দলীয় নেতা-কর্মীদের

নদীর তীরে ভাসমান সবজির বাগান

দিনাজপুরের খানসামা: রোগীর সেবা নেই ১৬ কোটির হাসপাতালে

হিলি স্থলবন্দরে পুলিশের টহল জোরদার, আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক

‘চড়ুইভাতি’র বিনিময়ে আগাম ভুট্টা রোপণ করছে ফুলবাড়ীর খুদে কৃষকের দল

হাসপাতালে চিরকুটসহ নবজাতক রেখে গেলেন দুজন

দিনাজপুর সীমান্তে ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ৬
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা