হাদিকে গুলি: জড়িতদের দেশত্যাগ ঠেকাতে হিলি সীমান্তে সতর্কতা জারি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের দেশত্যাগ ঠেকাতে দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
আজ শনিবার বিকেলে জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়ন থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার ঢাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলায় জড়িত আসামিরা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন, সে জন্য জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
বিজিবির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়/স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে সন্দেহজনক ব্যক্তি, যানবাহন, মোটরসাইকেল, এলোমেলোভাবে/বিচ্ছিন্নভাবে চলাচলকারী যেকোনো ব্যক্তিকে তল্লাশি করা হচ্ছে। শহর এলাকাগুলোতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিজিবির দুটি পিকআপ ভ্যানে টহল অব্যাহত রাখা হয়েছে।