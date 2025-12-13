হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

হাদিকে গুলি: জড়িতদের দেশত্যাগ ঠেকাতে হিলি সীমান্তে সতর্কতা জারি

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত এলাকায় সতর্ক অবস্থানে বিজিবি। ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের দেশত্যাগ ঠেকাতে দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আজ শনিবার বিকেলে জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়ন থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার ঢাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলায় জড়িত আসামিরা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন, সে জন্য জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বিজিবির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায়/স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে সন্দেহজনক ব্যক্তি, যানবাহন, মোটরসাইকেল, এলোমেলোভাবে/বিচ্ছিন্নভাবে চলাচলকারী যেকোনো ব্যক্তিকে তল্লাশি করা হচ্ছে। শহর এলাকাগুলোতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিজিবির দুটি পিকআপ ভ্যানে টহল অব্যাহত রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

হাদির ওপর হামলা: জড়িতদের দেশত্যাগ ঠেকাতে ফুলবাড়ী সীমান্তে নজরদারি জোরদার

নিজ ঘরে রক্তাক্ত লাশ

দিনাজপুরে তিন অবৈধ ইটভাটায় অভিযান

নির্বাচনকে সামনে রেখে হিলি সীমান্তে টহল জোরদার বিজিবির

কৃষকের ঘরে ১২ ফুট লম্বা গাঁজার গাছ, আটক

চিরিরবন্দরে বাসচাপায় দুই নারী ভ্যানযাত্রী নিহত

ফুলবাড়ীতে যুবদল নেতার বহিষ্কার দাবি

হিলি সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে বৈঠক

মেডিকেল ভর্তিতে মানবিক গুণাবলি যাচাই করা হবে: স্বাস্থ্যশিক্ষা মহাপরিচালক

খানসামায় শিল্পকলা একাডেমির অস্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা