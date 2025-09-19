হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

ঘর থেকে টাকা চুরি, জানতে চাওয়ায় যুবককে পিটিয়ে হত্যা

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দাউদপুরের জোলাপাড়া গ্রামে মাদকাসক্ত দুই যুবক অপর যুবক সাজিদুল ইসলামকে (৩৮) পিটিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নিহত সাজিদুল একই গ্রামের মৃত অছির উদ্দিনের ছেলে। আজ শুক্রবার থানার পুলিশ লাশ উদ্ধার করে দিনাজপুর মর্গে পাঠিয়েছে।

স্বজনদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সাজিদুল ইসলাম তার ঘরের তোশকের নিচে ৬ হাজার টাকা রেখেছিলেন। বৃহস্পতিবার টাকা খুঁজতে গিয়ে দেখেন ৪ হাজার টাকা চুরি হয়ে গেছে। বিষয়টি তাঁর মা সাজেদা বেগমকে জানালে তিনি বলেন, ঘরে একই গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে রায়হান কবির (২৫) ও বেলাল হোসেনের ছেলে নুরুন্নবী (২৮) প্রবেশ করেছিলেন।

পরে বৃহস্পতিবার বিকেলে দাউদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ওই দুজনকে দেখে সাজিদুল তাঁর ঘর থেকে টাকা নেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রায়হান ও নুরুন্নবী বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারপিট করলে সাজিদুল লুটিয়ে পড়েন।

একপর্যায়ে স্থানীয়রা সাজিদুলকে উদ্ধার করে বিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে দিনাজপুর পাঠান। সন্ধ্যায় দিনাজপুরে নেওয়ার পথে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে ফুলবাড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে বিরামপুর থানার (ওসি) মমতাজুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

সম্পর্কিত

চিকিৎসক-যন্ত্রপাতির সংকটবন্ধ রয়েছে অস্ত্রোপচারও

১ লাখ টন ভারতীয় চাল এল হিলিতে, দাম কমল ৩–৪ টাকা

৭ দফা দাবিতে বড়পুকুরিয়া খনি এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের বিক্ষোভ, মানববন্ধন

সাপের কামড়ে প্রাণ গেল তিন গৃহবধূর

হিলিতে সড়কে কার্পেটিং উঠে যাওয়ার সমস্যা পেয়েছে দুদক

তিন দিনে ২০ লাখ নিয়ে উধাও আইডিএফএন

বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করল হাবিপ্রবি ছাত্রশিবির

বেশি লাভের আশায় শীতকালীন আগাম সবজি চাষ, কৃষকের মুখে হাসি

২০০ মিটার কাঁচা রাস্তায় পাঁচ প্রতিষ্ঠানে চলাচলে দুর্ভোগ

চার দিন বন্ধ থাকার পর মধ্যপাড়া খনিতে ফের পাথর উত্তোলন শুরু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা