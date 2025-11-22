হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

ছিটকে পড়া অটোরিকশা যাত্রীদের ওপর দিয়ে গেল বাস, নানি-নাতনিসহ নিহত ৪

দিনাজপুর প্রতিনিধি

দিনাজপুর সদর উপজেলায় আজ শনিবার দুপুরে বাসচাপায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুর সদর উপজেলায় বাসচাপায় অটোরিকশার চার আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গেছে। তাঁরা সম্পর্কে নানি-নাতনি। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন।

আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে দিনাজপুর-রংপুর মহাসড়কের খোসালপুরে গম গবেষণা ইনস্টিটিউট সংলগ্ন রাস্তায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর দিনাজপুর-রংপুর মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে সড়কের দুই পাশে কয়েক শ যানবাহন আটকা পড়ে। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকেরা।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন— চিরিরবন্দর উপজেলার মাঝিরা গ্রামের আব্দুস সালামের মেয়ে সাদিয়া বেগম (১৫), সদর উপজেলার খানপুর কুইতর এলাকার ইয়াকুব আলীর স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৫)। সম্পর্কে তাঁরা নানি-নাতনি। এ ঘটনায় নিহত অপর এক নারী ও এক শিশুর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি অটোরিকশায় করে পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে মকবুল হোসেন নামের এক বৃদ্ধ কাহারোল উপজেলার কান্তজিউ মন্দির প্রাঙ্গণে কান্তনগরে মেলা দেখার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এ সময় ঠাকুরগাঁও থেকে দিনাজপুরের দিকে যাওয়া মিনিবাসটি খোসালপুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশার কয়েকজন আরোহী ছিটকে সড়কে পড়ে যান। পরে বাসটি তাঁদের চাপা দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বাসটিকে আটকে করে। বাসচাপায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। আরও একজন দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

অটোরিকশার আরোহী মকবুল হোসেন (৭৯) জানান, পরিবারের সবাইকে নিয়ে কান্তনগর রাসমেলায় যাচ্ছিলেন। তাঁদের বাড়ি সদর উপজেলার খানপুর গ্রামে। খোসালপুরে আসার পর সামনে থেকে একটি বাস এলোমেলোভাবে এসে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এরপর কী হয়েছে কিছু বলতে পারছেন না মকবুল হোসেন। বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন তিনি।

স্থানীয় চা দোকানি কামাল হোসেন বলেন, ‘শব্দ শুনে দোকান থেকে বের হয়ে দেখি অটোরিকশাটি গুঁড়ো (দুমড়েমুচড়ে) হয়ে গেছে। বাসটা কয়েজনকে চাপা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা গেছেন।’

দিনাজপুর হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর শুনে আমরা ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরেকজনের মারা যাওয়ার কথা শুনেছি। স্থানীয়রা ধাওয়া করে বাসটি জব্দ করেছে। তবে গাড়ির চালক ও তাঁর সহকারী পলাতক রয়েছেন। আমরা যত দ্রুত সম্ভব যান চলাচল স্বাভাবিক করতে কাজ করছি।’

