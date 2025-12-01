হিলি সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে বৈঠক

দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টায় হিলি সীমান্তের চেকপোস্টে গেটের শূন্যরেখা (২৮৫/১১ এস) পিলারের বাংলাদেশের ভেতরে দুই পক্ষের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে বৈঠক হয়।
জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল লতিফুল বারীর নেতৃত্বে বিজিবির ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল এবং বিএসএফের ৮৯ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার শ্রী কং ইয়ানবানের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেয়। বৈঠকে শান্তিপূর্ণভাবে সীমান্তে দায়িত্ব পালনসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। এর আগে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে দুই বাহিনীর সদস্যরা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।