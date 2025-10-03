হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

হিলি স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি শুরু হচ্ছে কাল

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 

হিলি স্থলবন্দর। ফাইল ছবি

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে টানা ছয় দিনের ছুটি শেষে আগামীকাল শনিবার থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য শুরু হবে। আজ শুক্রবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাহিলি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান।

ফেরদৌস রহমান বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত টানা ছয় দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রাখা হয়। আগামীকাল শনিবার সকাল থেকে আবারও হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি চালু হবে।

