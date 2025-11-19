হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

দিনাজপুর-১ আসন: বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ দলীয় নেতা-কর্মীদের

দিনাজপুর প্রতিনিধি

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ-কাহারোল) আসনে বিএনপি ঘোষিত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের। তাঁরা প্রার্থীর সুনাম ক্ষুণ্নকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি, বহিষ্কারসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বুধবার বেলা ১১টায় বীরগঞ্জ প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির নেতা-কর্মীরা এই দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান দিনাজপুর জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মো. রেজওয়ানুল ইসলাম রিজু।

দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য বীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. জাকির হোসেন ধলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন রেজওয়ানুল ইসলাম রিজু। তিনি বলেন, ‘সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন ঘোষণার আগে বিভিন্ন স্থানে বক্তব্যে বলেছেন, “ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দ যে-ই পাক, আমি তার সঙ্গেই দলের হয়ে কাজ করব।” কিন্তু দলীয় হাইকমান্ড মো. মনজুরুল ইসলাম মঞ্জুকে প্রার্থী মনোনীত করে ধানের শীষ প্রতীকের জন্য কাজ করার নির্দেশ দিলেও জাকির হোসেন ধলু ও তাঁর সমর্থক গোষ্ঠী অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন হাটবাজারে মশাল মিছিল করে আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এতে বিএনপির প্রার্থীর সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে, যা দলের জন্য ক্ষতিকারক।’

সংবাদ সম্মেলনে কাহারোল উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা বাদশা, সাধারণ সম্পাদক শামীম ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম মাজু, মমতাজুল করিম তাজুসহ বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের অভিযোগের ব্যাপারে বীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. জাকির হোসেন ধলুর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

