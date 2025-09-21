হিলি স্থলবন্দরে কাঁচা মরিচের দাম কেজিতে ৪০ টাকা কমেছে

টানা বৃষ্টিতে দেশের বাজারে চাহিদা বাড়ায় হিলি স্থলবন্দর দিয়ে কাঁচা মরিচের আমদানি বেড়েছে। ফলে কেজিতে ৪০ টাকা কমেছে দাম। এতে বন্দরের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ ক্রেতাদের মাঝে।
আজ রোববার হিলি স্থলবন্দর ঘুরে দেখা যায়, বন্দর অভ্যন্তরে চলছে কাঁচা মরিচের বেচাকেনা। গতকাল শনিবার প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ মানভেদে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হলেও আজ তা বিক্রি হচ্ছে ১২০ থেকে ১৩০ টাকা দরে।
হিলি কাস্টমসের তথ্যমতে, চলতি মাসের গেল ২০ দিন এবং এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ভারতীয় ২২৪টি ট্রাকে ১ হাজার ৬৬৫ টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে। প্রতি টন কাঁচা মরিচ শুল্কায়ন হচ্ছে ৫০০ ডলারে। প্রতি কেজিতে শুল্ক গুনতে হচ্ছে ৩৬ টাকা ৪০ পয়সা।
আজ বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৩৮টি ট্রাকে ২৮৭ টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে। চলতি মাসে কাঁচা মরিচ থেকে সরকার ৬১ কোটি ২৫ লাখ টাকার মতো রাজস্ব আহরণ করেছে।
কাঁচা মরিচ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সাব্বির হোসেন বলেন, গতকাল ভারতে সার্ভার সমস্যার কারণে তেমন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়নি। যার কারণে চাহিদার তুলনায় আমদানি কম থাকায় ১৬০ টাকা কেজি দরে কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে। কিন্তু আজকে আমদানি বেশি, দামও কমেছে কেজিতে ৪০ টাকা।
সাব্বির হোসেন আরও বলেন, ‘টানা বৃষ্টির কারণে দেশে কাঁচা মরিচের উৎপাদন কম, যার কারণে চাহিদা রয়েছে। সে জন্য আমরা ভারত থেকে কাঁচা মরিচ আমদানি করছি।’
এ বিষয়ে হিলি কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হিলি স্থলবন্দর দিয়ে কাঁচা মরিচের আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে। কাঁচা মরিচ যেহেতু পচনশীল পণ্য, তাই ব্যবসায়ীরা যাতে পণ্যটি দ্রুত বাজারে সরবরাহ করতে পারেন, সে জন্য আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছি। এতে দেশের বাজারে সরবরাহ ঠিক থাকলে দাম স্বাভাবিক থাকবে।’