হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

দুই শিক্ষকসহ নিয়োগ পরীক্ষায় ডিভাইস চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

দিনাজপুর প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার ডিভাইস চক্রের সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরে উপখাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের উদ্দেশ্যে ডিভাইস ব্যবহারকারী একটি চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা ২টার দিকে শহরের ফকিরপাড়া এলাকার স্বপ্নচূড়া ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের ধারণা, গ্রেপ্তারকৃতরা একটি সংগঠিত চক্রের সদস্য, যারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতি করে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

এর আগে শহরের কেরি মেমোরিয়াল স্কুল পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থী কৃষ্ণপদ রায়কে (২৫) ডিভাইসসহ হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। তাঁর দেওয়া তথ্যে পরে স্বপ্নচূড়া ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে দুজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুন্দর রায় ওরফে সবুজ (৩২) ও মামুনুর রশিদ মামুনকে (৩৩) গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে পাঁচটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, একাধিক সিম, বিভিন্ন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ও বেশ কয়েকটি স্ট্যাম্প জব্দ করেছে পুলিশ।

দিনাজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘প্রথমে কৃষ্ণপদ রায়কে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ডিভাইসসহ ধরা হয়। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে আরও দুজনকে আটক করা হয়। সেখানে ডিভাইসসহ পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে। তাদের নাম-পরিচয় শনাক্তে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্তে প্রমাণ মিললে সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।’

সম্পর্কিত

দিনাজপুরে অ্যানথ্রাক্স সন্দেহভাজন রোগী শনাক্ত

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ, লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা

ফুলবাড়ীতে সবুজ হত্যা মামলার রহস্য উন্মোচন, কাজের লোকের কোদালের আঘাতে মৃত্যু

ভারতে পালানোর সময় বরগুনা ও বরিশালের দুই আ.লীগ নেতা আটক

খানসামায় বিদ্যুতায়িত হয়ে ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু

পাঁচ বছরের সাজা থেকে বাঁচতে ২০ বছর পলাতক

বিরামপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

ক্ষতিপূরণসহ চার দফা দাবিতে বড়পুকুরিয়া খনি এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীর সংবাদ সম্মেলন

নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা কোনোভাবেই সফল হবে না: জাহিদ

নবাবগঞ্জে পরীক্ষা ছাড়া পশু জবাই না করার নির্দেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা