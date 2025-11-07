হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

হাসপাতালে চিরকুটসহ নবজাতক রেখে গেলেন দুজন

দিনাজপুর প্রতিনিধি

হাসপাতালে নবজাতক। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডের বেডে এক নবজাতক রেখে পালিয়ে গেছেন তার স্বজনেরা। এ সময় নবজাতকের বিছানার পাশে একটি বাজারের ব্যাগে চিরকুট পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। শিশুটি বর্তমানে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছে। আজ শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা জানাজানি হলে নবজাতককে দত্তক নিতে অনেকেই হাসপাতালে ভিড় করছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নবজাতকটি কন্যাশিশু। গতকাল সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নবজাতকের কাছে রেখে যাওয়া চিরকুটে লেখা রয়েছে, ‘আমি একজন হতোভাগি। পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে বাচ্চা রেখে গেলাম। দয়া করে কেউ নিয়ে যাবেন। বাচ্চার জন্ম তারিখ—৪-১১-২০২৫, রোজ-মঙ্গলবার। এগুলো সব বাচ্চার ওষুধ। আমি মুসলমান জাতির মেয়ে।’

আজ বিকেলে হাসপাতালে কর্তব্যরত ইন্টার্ন চিকিৎসক গোলাম আহাদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পঞ্চাশোর্ধ্ব এক দম্পতি শিশুটিকে কোলে নিয়ে ইন্টার্ন চিকিৎসকের কক্ষে এসে বাচ্চাটিকে ভর্তি করতে বলেন। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন শিশুটির নানা-নানি হিসেবে। আমি শিশুটির মাকে খোঁজ করি। তাঁরা বলেন, শিশুটির মা নিচে আছে। আমি মাকে নিয়ে আসতে বললে বাচ্চাসহ ওই দম্পতি বেরিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পরে শিশু ওয়ার্ডের বাইরে একটি বেডে বাচ্চাটিকে একা থাকতে দেখে অন্যরা বিষয়টি আমাদের জানান। পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও শিশুটির মা ও স্বজনদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। শিশুটির বিছানায় একটি বাজারের ব্যাগে কিছু ওষুধ, ডায়াপার ও জামাকাপড় পাওয়া গেছে।’ এ সময় চিকিৎসক গোলাম আহাদ জানান, স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের যে সময়কাল, তার আগেই নবজাতকের জন্ম। শিশুটি বর্তমানে সুস্থ আছে। তিনি বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, একটি ব্যাগে ভরে বাচ্চাটিকে হাসপাতাল পর্যন্ত এনেছেন তার স্বজনেরা। এরই মধ্যে অনেকেই শিশুটিকে দত্তক নিতে হাসপাতালে যোগাযোগ করছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরে শিশুটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।’

