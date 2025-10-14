হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নরসিংদীতে আদালতের গারদ থেকে আসামির পলায়ন

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদী জেলা ও দায়রা জজ আদালত।

নরসিংদী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের গারদখানা থেকে পালিয়েছেন সাগর (৩২) নামের ডাকাতির প্রস্তুতি মামলার এক আসামি।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে আদালত থেকে পুলিশ হেফাজতে কারাগারে পাঠানোর সময় গারদ থেকে বের করলে এ ঘটনা ঘটে।

সাগর রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর এলাকার ফিরোজ মিয়ার ছেলে। তাঁকে ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় গতকাল সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করে থানা থেকে আদালতে পাঠানো হয়।

আজ রাত সোয়া ৯টার দিকে আদালত পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) সাইরুল ইসলাম মোবাইল ফোনে বলেন, ‘আমি মিটিংয়ে আছি। আসামি পালিয়েছে কি না, জেনে জানাচ্ছি।’

রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল মাহমুদ বলেন, ‘ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় সাগরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি। দুপুর দেড়টার দিকে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। খবর পেয়েছি, আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় সে পালিয়েছে।’

নরসিংদী দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর জহিরুল ইসলাম জুয়েল বলেন, পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় আদালতের গারদ থেকে কীভাবে আসামি পালিয়ে গেছে? আসামির তো হাতে হাতকড়া কিংবা কোমরে রশি থাকার কথা। এখানে পুলিশের গাফিলতি কিংবা উদাসীনতা ছিল। ঘটনাটির তদন্ত হওয়া দরকার।

