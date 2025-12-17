টাঙ্গাইলে দুই দিনে কুকুরের কামড়ে আহত ৪০

টাঙ্গাইলের সখীপুরে গত দুই দিনে কুকুরের কামড়ে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে চারটি শিশু রয়েছে। আজ বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ও গতকাল মঙ্গলবার আহত ব্যক্তিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছে।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, কুকুরের কামড়ে আহত রোগীরা উপজেলার বড়চওনা, পৌরসভা ও বহুরিয়া চতলবাইদ এলাকার বাসিন্দা।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে শাহনাজ আক্তার (৩৫), জাহানারা বেগম (৫৫), চার বছরের শিশু মাহিরাসহ তিনজন কুকুরে কামড়ানো রোগী চিকিৎসা নিতে আসে। আজ সকালেই উপজেলার বড়চওনা ও পৌর এলাকার দুই শিশুসহ ১৮ জন কুকুরে কামড়ানো রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসে।
এর আগে গতকাল ২২ জন রোগী কুকুরের কামড়ে আহত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছে বলে হাসপাতালের রেজিস্ট্রারে উল্লেখ রয়েছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত উপসহকারী কমিউনিটি চিকিৎসা কর্মকর্তা মোস্তফা কামাল বলেন, হাসপাতালে কুকুরে কামড়ানো রোগীর ভ্যাকসিন বরাদ্দ নেই। তাই আহত ব্যক্তিরা বাইরের ফার্মেসি থেকে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে চিকিৎসা নিয়েছে। দুই দিনে অন্তত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মোস্তফা কামাল আরও বলেন, এর আগে ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর কুকুরের কামড়ে আহত হয়ে ২০ জন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছে। তিনি কুকুরের বিষয়ে উপজেলার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।