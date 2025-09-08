হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউন এলাকায় ছিনতাইকারী সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনি দেয় জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউন এলাকায় ছিনতাইকারী সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়েছে জনতা। এ সময় গুরুতর আহত একজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল সোয়া ৩টার দিকে চন্দ্রিমা এলাকার ১২ নম্বর হাক্কার পাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৯টায় আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন ডিএপমির তেজগাঁও বিভাগের সহকারী কমিশনার মেহেদী হাসান।

মেহেদী হাসান বলেন, নিহত যুবকের নাম ইয়ামিন (২৩)। তার গ্রামের বাড়ি ভোলার লালমোহন এলাকায়। একই ঘটনায় গুরুতর আহত ফাহিম (২৪) সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার বাড়িও ভোলার লালমোহনে।

ঘটনার বিষয়ে তিনি বলেন, মোবাইল ছিনতাইয়ের সময় হাতেনাতে দুজনকে ধরে পিটুনি দেয় স্থানীয় জনতা। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজনের মৃত্যু হয়।

ছিনতাই হওয়া একটি মোবাইল তাদের কাছ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

মেহেদী হাসান বলেন, এ ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় দুটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। একটি মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায়, অন্যটি নিহত হওয়ার ঘটনায়।

