গোয়ালন্দে আস্তানায় হামলায় ১ জন নিহত, আশঙ্কাজনক ৫

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ‘ইমাম মেহেদি’ দাবিকারী নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলায় আহত মো. রাসেল মোল্লা (২৮) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি ওই উপজেলার দেবগ্রাম জতুমিস্ত্রিপাড়ার মো. আজাদ মোল্লার ছেলে।
এ ছাড়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও পাঁচজন হাসপাতালের সার্জারি ও ট্রমা বিভাগে চিকিৎসাধীন। বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে আনা হয়। রাত ১০টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
তাঁদের মধ্যে ট্রমা বিভাগে একই গ্রামের রাহেলা বেগম (৩০) ও সিদ্দিক ফকির (৩০) এবং সার্জারি বিভাগে রয়েছেন আলমাস মোল্লা (৪৫) ও সাজ্জাদ মোল্লা (২০)।
নিহত রাসেলের স্বজন সোহেল মোল্লা জানান, রাসেল মোল্লা নুরাল পাগলার ভক্ত ছিলেন এবং সংঘাতের সময় ওই বাড়িতেই ছিলেন। তখন অপর পক্ষের লোকজন গণপিটুনি দেন। তাঁর মাথা ও হাত-পা থেঁতলে গিয়েছিল। হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বর্তমানে মরদেহ ফরিদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতালের ফ্রিজিংয়ে রাখা হয়েছে।
রাজবাড়ীর পুলিশ সুপার মো. কামরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোয়ালন্দে নুরুল হকের দরবার ও বাড়িতে তৌহিদি জনতার হামলার ঘটনায় রাসেল মোল্লা নামের একজন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।