মুন্সিগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সিগঞ্জ শহরের একটি নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে নেমে তিন শ্রমিক মারা গেছেন। তাঁদের নাম শাহীন ইসলাম (২৮), ফিরোজ মিয়া (১৮) ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম (২৫)।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে মুন্সিগঞ্জ বড় বাজারসংলগ্ন খালইস্ট এলাকায় সিঙ্গাপুরপ্রবাসী সবুজ কাজীর নির্মাণাধীন ভবনে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ সকাল থেকে ওই নির্মাণাধীন ভবনে সুয়ারেজের কাজসহ অন্যান্য কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। দুপুরের দিকে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করে ওপরের ঢাকনা লাগানোর কাজ করতে প্রথমে এক শ্রমিক সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করেন। ট্যাংকের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে উদ্ধারে আরও দুই শ্রমিক ট্যাংকের ভেতরে নামলে তাঁরাও অসুস্থ হয়ে আটকা পড়েন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি বুঝতে পেরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মেশিনের মাধ্যমে নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস অপসারণ করে নিহত শ্রমিকদের বের করে আনেন।

এ বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জানান, সংবাদ পেয়ে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে তারা আসার আগেই সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে ওই তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

