এনবিআর চেয়ারম্যানের হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করে টাকা ধারের আবদার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হ্যাক করে টাকা ধার চাচ্ছে প্রতারক চক্র। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল-আমিন শেখ এ তথ্য জানান।
এনবিআরের জনসংযোগ বিভাগের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আল-আমিন শেখ জানান, ‘জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মো. আব্দুর রহমান খান, এফসিএমএ স্যারের whatsapp নাম্বার হ্যাক হয়েছে। কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ রইলো।’
জানতে চাইলে আল-আমিন শেখ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার কাছে ২টা ২৮ মিনিটে চেয়ারম্যান স্যারের নম্বর থেকে টাকা ধার চেয়ে মেসেজ আসে। স্যারকে অবহিত করতেই তিনি জানালেন—নম্বর হ্যাকড হয়েছে। সবাইকে জানিয়ে দিতে বলেছেন।’
বেলা ২টা ৩১ মিনিটে আল-আমিন শেখ এনবিআর চেয়ারম্যানের নম্বর হ্যাক হওয়ার বিষয়ে জানানোর পর ২টা ৪৬ মিনিটে এই প্রতিবেদকের কাছে টাকা ধার চেয়ে ওই নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ আসে। মেসেজে বলা হয়, ‘আমার বিকাশে এখন ৩৫ হাজার টাকা লাগবে দেওয়া যাবে আমি কালকে ফেরত দিয়ে দিব।’
ওই নম্বরে কল দিলেও রিসিভ করেনি কেউ। তবে ২টা ৫৮ মিনিটে আরও একটি মেসেজ দেয়। সেখানে বলা হয়, ‘ফোন দেওয়ার দরকার নেই আমি একটু ব্যস্ত আছি ফ্রি হয়ে ফোন দিচ্ছি একটা নাম্বার দিলে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।’
এ বিষয়ে সতর্ক করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। ইংরেজিতে দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার ফোন নম্বর হ্যাকড হয়েছে। আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চেয়ে কোনো মেসেজ এলে অনুগ্রহ করে এড়িয়ে যাবেন।’