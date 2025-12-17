হাদিকে গুলি: মূল আসামি ফয়সালকে মাইক্রোবাসে পালাতে সহায়তাকারী নুরুজ্জামান ৩ দিনের রিমান্ডে

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলার মূল আসামি ফয়সাল করিম মাসুদকে পালাতে সহায়তা করা মাইক্রোবাসচালক নুরুজ্জামান নোমানী ওরফে উজ্জ্বলকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।
ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম আজ বুধবার এ নির্দেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষে ঢাকা মহানগর পিপি ওমর ফারুক ফারুকী আদালতে নুরুজ্জামানের রিমান্ড চেয়ে বলেন, ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলায় এরই মধ্যে ফয়সালের বাবা-মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে এই আসামিকেও (নুরুজ্জামান) ঘটনার মধ্যে পাওয়া গেছে। ওইদিন ফয়সাল তাঁর বোনের বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় এই আসামি তাঁকে গাড়ি দিয়ে পালাতে সাহায্য করে। প্রধান আসামি এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। এমনকি তাঁর অবস্থানও নিশ্চিত না। এজন্য আসামিকে রিমান্ডে নিলে সব জানা যাবে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শুনানিতে বলেন, ফয়সালকে মাইক্রোবাসে পালাতে সুযোগ করে দেন নুরুজ্জামান। অস্ত্র কোথায় আছে–এটা বের করার জন্য তাঁর রিমান্ড প্রয়োজন।
এসময় আদালতের অনুমতি নিয়ে নুরুজ্জামান বলেন, ‘আমি গাড়ি ভাড়া দিয়ে বিপদে পড়ে গেছি। আমি হোয়াটসঅ্যাপে রেন্ট এ কারের ব্যবসা করি। এর জন্য ফয়সালের সঙ্গে আমার নয় মাসের পরিচয়। তবে গত তিন মাস তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ওইদিন হঠাৎ করে ফয়সাল আমাকে গাড়ি পাঠাতে বললে আমি পাঠাই। কারণ এটা আমার ব্যবসা। এখন সে গাড়ি নিয়ে কি করবে–সেটা তো আমি জানি না।’
পরে আদালত আসামিকে বলেন, ‘রিমান্ড মানে শাস্তি না। আপনি তদন্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করবেন।’
নুরুজ্জামানকে গতকাল ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। পরে হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ বিকেলে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ এরপর নুরুজ্জামানকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। শুনানি শেষে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
এই মামলার মূল আসামি ফয়সালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কবির ওরফে দাঁতভাঙা কবিরকেও গতকাল ৭ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।
মূল আসামির স্ত্রী সাহেদা পারভীন সামিয়া, শ্যালক ওয়াহিদ আহমেদ সিপু ও বান্ধবী মারিয়া আক্তার লিমাকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করে গত সোমবার রিমান্ডে নেয় পুলিশ। এর আগের দিন হাদিকে হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক আব্দুল হান্নানকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।
রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় গত শুক্রবার জুমার নামাজের পর একটি চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। সংকটাপন্ন অবস্থায় তাঁকে গত সোমবার উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়।