শেখ হাসিনার কারণে রুহুল আমিন গাজীর তিলে তিলে মৃত্যু হয়েছে: বিএফইউজে মহাসচিব

শেখ হাসিনার কারণে সাংবাদিক রুহুল আমিন গাজীর তিলে তিলে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী। আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএফইউজের সভাপতি রুহুল আমিন গাজীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
সভায় কাদের গণি চৌধুরী বলেন, রুহুল আমিন গাজী সৎ, নির্ভীক সাংবাদিকদের প্রতীক। তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। শেখ হাসিনার কারণে তাঁর তিলে তিলে মৃত্যু হয়েছে। কারণ তিনি ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়, রুহুল আমিন গাজীর মতো ভালো আর কেউ তা জানে না।
ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ডিইউজের সাবেক সভাপতি কবি আব্দুল হাই শিকদার, ডিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সরদার ফরিদ আহমেদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও কালের কণ্ঠ সম্পাদক কবি হাসান হাফিজ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমেদ, ডিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. বাকের হোসেন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আবু সালেহ আকনসহ অন্যরা।
সভায় বক্তারা বলেন, মিথ্যা মামলায় ১৭ মাস কারাভোগ এবং জেলখানার নির্মম অত্যাচার তাঁকে অকালে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তবু তাঁর আদর্শ সাংবাদিক সমাজকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। তাঁর নীতি ছিল—দায়িত্ব পালন করতে হবে নীতি ঠিক রেখে, অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয়।
রুহুল আমিন গাজীকে বীর সৈনিক হিসেবে আখ্যা দিয়ে আব্দুল হাই শিকদার বলেন, যখন সাংবাদিক সমাজের একাংশ ফ্যাসিবাদী শক্তির দালালিতে ব্যস্ত ছিল, তখন রুহুল আমিন গাজী সাহসের সঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি অকুতোভয় বীর সৈনিক ছিলেন।
সভায় কবি হাসান হাফিজ বলেন, ‘আমৃত্যু সাংবাদিকদের রুজি-রুটির অধিকারের জন্য কাজ করেছেন রুহুল আমিন। গাজী ভাইয়ের সাহস ও নিঃস্বার্থ ত্যাগ নিয়ে আমরা যেন আগামী দিনের চলতে পারি; সেটাই হবে তাঁর প্রতি আমাদের সম্মান।’