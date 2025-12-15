শাহজাহানপুরে লিফট মেরামতের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে কর্মীর মৃত্যু

রাজধানীর শাহজাহানপুরের গুলবাগে লিফট মেরামতের কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ইব্রাহিম খলিল অপু (২৫) নামে এক ইলেকট্রিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে।
আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বেলা ১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মো. মারুফ জানান, শাহজাহানপুরের গুলবাগের আনন্দকানন বাসার লিফট মেরামতের কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হন অপু। জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
নিহতের স্ত্রী শিমু জানান, তাঁদের বাসা যাত্রাবাড়ীর মৃধাবাড়ি এলাকায়। ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করতেন তাঁর স্বামী। সকালে কাজের উদ্দেশে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।