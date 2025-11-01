হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ডেমরায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল, সাবেক এমপি ও কাউন্সিলরসহ ১৪ জনের নামে মামলা

শ্যামপুর-কদমতলী প্রতিনিধি 

ছবি: সংগৃহীত

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ব্যানারে রাজধানীর ডেমরায় মিছিল করার অভিযোগে ঢাকা-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মশিউর রহমান মোল্লা সজলসহ ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয়ের ৩০-৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে ডেমরা থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি করেছে পুলিশ। এর আগে ওই দিন সকাল পৌনে ৭টার দিকে মিছিলটি বের করা হয়। '

মামলায় নামীয় আসামিরা হলেন ডেমরা থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আকরামুল ইসলাম সাগর, ঢাকা-৫-এর সাবেক সংসদ সদস্য মশিউর রহমান মোল্লা সজল, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মাহমুদুল হাসান পলিন ও ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আতিকুর রহমান আতিক, ছাত্রলীগের মো. মোনায়েম, রাকিবুল হাসান শাওন, রাজু আহমেদ রতন, আল আমিন, জহিরুল ইসলাম, মহিবুর রহমান রনি ভূঁইয়া, এনামুল হক তায়িফ, মো. মাহিন খান, ফয়সাল ও শান্ত।

ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুর রহমান বলেন, নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের সদস্যরা রাষ্ট্রবিরোধী মিছিল বের করেছিল। খবর পেয়ে পুলিশ গেলে মিছিলকারীরা কৌশলে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে আসামিদের নাম-পরিচয় নিশ্চিত করা হয়।

