জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ মাদক কারবারি বুনিয়া সোহেলের ভাই টুনটুন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প এলাকার শীর্ষ মাদক কারবারি বুনিয়া সোহেলের বড় ভাই ২০ মামলার আসামি টুনটুনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাবের একটি দল।

র‍্যাব জানিয়েছে, টুনটুন দীর্ঘদিন ধরে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় অস্ত্র ও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। গ্রেপ্তারের সময় তাঁর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়।

র‍্যাবের তথ্য অনুযায়ী, টুনটুনের বিরুদ্ধে অন্তত ছয়টি হত্যা মামলাসহ প্রায় ২০টি মামলা রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারিতে ছিলেন।

র‍্যাব-২-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শামসুল ইসলাম বলেন, টুনটুন মোহাম্মদপুর এলাকায় বুনিয়া সোহেলের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র, হত্যা, চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে এলাকাব্যাপী সক্রিয় অপরাধ চক্র দুর্বল হয়ে পড়বে।

টুনটুনকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

