বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশের টিকিট কাটা যাবে ঘরে বসে

রাজধানীর মিরপুরে ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন বা জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানকে আধুনিকায়ন ও দর্শনার্থীদের প্রবেশপ্রক্রিয়াকে সহজ, স্বচ্ছ ও পরিবেশবান্ধব করতে অনলাইন টিকিটিং প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করা হয়েছে।
আজ বুধবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্ল্যাটফর্মটি উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ।
সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকতে এখন থেকে দর্শনার্থীরা myGov অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, www.nbg.portal.gov.bd বা বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে কিউআর কোডসংবলিত টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন, যা স্মার্টফোনে বা প্রিন্ট আউট নিয়ে ব্যবহার করা যাবে।
বন অধিদপ্তর ও এটুআই যৌথভাবে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এখন থেকে দর্শনার্থীরা ঘরে বসেই অনলাইনে টিকিট কিনে নির্ধারিত তারিখে উদ্যান পরিদর্শন করতে পারবেন। এতে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা দূর হবে, সময় সাশ্রয় হবে এবং টিকিট বিক্রয় প্রক্রিয়ায় আসবে পূর্ণ স্বচ্ছতা। কাগজের ব্যবহার কমে যাওয়ায় এটি পরিবেশ সংরক্ষণেও অবদান রাখবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। এই ই-টিকিটিং উদ্যোগ শুধু সেবাকে আধুনিক করবে না; বরং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারি সেবার একটি উদাহরণযোগ্য মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এটুআইয়ের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মো. আব্দুর রফিক ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বন) শামিমা বেগম।