ধানমন্ডি ৩২ থেকে আটক সেই কিশোরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ধানমন্ডি থানার ফাইল ছবি

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক হওয়া ১৪ বছর বয়সী সেই কিশোরকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।

ধানমন্ডি থানা থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ঘোষিত ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যে আজ সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা থেকে ওই কিশোরকে আটক করা হয়। তার বাড়ি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার মো. মাসুদ আলম বলেন, ‘ছেলেটি গ্রামের বাড়ি থেকে আজ সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকা দেখতে এসেছিল। আমরা তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তার বিরুদ্ধে সন্দেহজনক তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

এর আগে পুলিশ জানিয়েছিল, ওই কিশোরের আচরণ সন্দেহজনক। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে নিজেকে কখনো শিক্ষার্থী, কখনো ছাত্রদল, কখনো ছাত্রশিবিরের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেয়। তার ব্যাগে কিছু কাগজপত্র ও উপকরণ পাওয়া যায়, যা দেখে ধারণা করা হয়, সে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত।

