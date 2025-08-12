খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার

রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মো. আব্দুর রশিদ বখতিয়ারকে (৪৭) গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
খিলক্ষেতের নিকুঞ্জ-২ এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ বিষয়ে মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খিলক্ষেত থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রশিদ বখতিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে সিটিটিসির সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একটি টিম।
আব্দুর রশীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।