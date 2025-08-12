হোম > সারা দেশ > ঢাকা

খিলক্ষেত থেকে কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা রশিদ গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রশিদ বখতিয়ার। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মো. আব্দুর রশিদ বখতিয়ারকে (৪৭) গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

খিলক্ষেতের নিকুঞ্জ-২ এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খিলক্ষেত থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রশিদ বখতিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে সিটিটিসির সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একটি টিম।

আব্দুর রশীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

সম্পর্কিত

এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

সোনারগাঁ পরিদর্শন করলেন জাপানের ১১০ বিনিয়োগকারী

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

শরীয়তপুরে ৫ বেকারিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

সহকর্মীর ছুরিকাঘাতে মিষ্টির দোকানের কর্মচারী খুন

সাভারে পাচারের সময় টিসিবির পণ্য জব্দ

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

খুন ও অভিযানের দুই মিনিটের মাথায় জেনেভা ক্যাম্পে মাদক বিক্রির হাঁকডাক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা