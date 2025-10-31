যাত্রাবাড়ীর গ্যারেজে মিলল বিআইডব্লিউটিএ কর্মচারীর লাশ, পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর একটি গ্যারেজ থেকে মধ্যবয়সী এক ব্যক্তির (৪৩) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্বজনদের। তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) ইলেকট্রিশিয়ান পদে কর্মরত ছিলেন।
আজ শুক্রবার (৩১অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী কাউন্সিল উত্তর শরীফপাড়া এলাকার ফারুক মিয়ার গ্যারেজ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।
নিহত ব্যক্তির নাম আনোয়ার হোসেন বাবু (৪৩)। তাঁর বাড়ি যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল মৃধাবাড়ি এলাকায়। তাঁর দুই সন্তান আছে।
মৃত আনোয়ার হোসেনের ভাই দেলোয়ার হোসেন জানান, ভোরে বাসা থেকে বের হয় আনোয়ার হোসেন। পরে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে জানতে পেরে তাঁদের মা দিলরুবা আক্তার ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আনোয়ারকে জীবিত পান। আনোয়ার তাঁর মাকে জানান, তাঁকে রড ও লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে পিটিয়েছে। পরে সেখানেই তিনি মারা যান।
দেলোয়ার হোসেন আরও বলেন, ‘রড ও লোহার অ্যাঙ্গেল চুরি করার সন্দেহে স্থানীয় দারোয়ানরা আনোয়ারকে পিটিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। বাকিটা পুলিশ তদন্ত করে বের করবে।’
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আমির হোসেন জানান, খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে ওই গ্যারেজ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢামেকের মর্গে পাঠানো হয়। ওই ব্যক্তির শরীরের একাধিক জখম রয়েছে।
এসআই আরও জানান, স্থানীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন, শরিফপাড়া ফারুকের গ্যারেজে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন আনোয়ার। দ্রুত আনোয়ারের মা সেখানে গিয়ে আনোয়ারকে জীবিত পান এবং জানতে পারেন, কে বা কারা আনোয়ারকে রড ও লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে পিটিয়ে জখম করে। তবে কারা ছিল, তা জানতে পারেননি।
এসআই জানান, ঘটনাস্থলে ও আশপাশে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত চলছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।