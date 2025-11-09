সাবেক এমপি কাজী নাবিলের ১০০ একর জমি ক্রোক ও ২২ কোটি টাকা অবরুদ্ধ

যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেমকন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদের প্রায় ১০০ একর জমি ক্রোক এবং ২২ কোটি টাকার হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
কাজী নাবিলের ক্রোক করা স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে—ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ১১ শতাংশ জমিসহ ছয় তলা ভবন, যার মূল্য ২ কোটি ২৯ লাখ ২৪ হাজার টাকা; গুলশান মডেল টাউনের একটি ফ্ল্যাট, যার মূল্য ৪ কোটি ৪৩ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬৫ টাকা; ঢাকার মোহাম্মদপুরের রামচন্দ্রপুরের ১৯৫ দশমিক ২১ শতাংশ জমি, যার মূল্য ৬৭ লাখ টাকা।
এছাড়া যশোর কেশবপুরের ৬ দশমিক ১ একর, খুলনার বিভিন্ন মৌজার ২৮ দশমিক ৯৭ একর, পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার ৫৪ দশমিক ৪৮ একর ও পঞ্চগড় সদরের ১০ দশমিক ৭ একর জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ক্রোকের পাশাপাশি কাজী নাবিলের ৩৬টি কোম্পানির শেয়ার এবং ২৬টি ব্যাংক হিসাবের ২২ কোটি ২৭ লাখ ১৮ হাজার ৩২১ টাকা অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
এসব সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেছিলেন দুদকের সহকারী পরিচালক আল-আমিন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, জেমকন গ্রুপের মালিক কাজী নাবিল আহমেদ অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছেন। তিনি জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৭ কোটি ৩৫ লাখ ৬৪ হাজার ৩৫৪ টাকার সম্পদ অর্জন করে ভোগ দখলে রেখেছেন। এই অপরাধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭ (১) ধারায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর মামলা দায়ের করেছে দুদক।
মামলা তদন্তকালীন তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর যেসব সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ দুদক বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে, এসব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ তিনি বিক্রি, হস্তান্তর ও স্থানান্তর করতে পারেন। যদি তাই হয় তাহলে মামলার তদন্তে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে এবং অবৈধ সম্পদ তিনি অন্যত্র সরিয়ে ফেললে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে।
এমতাবস্থায়, আসামির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। এদিকে একই তদন্ত কর্মকর্তা কাজী নাবিল আহমেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন করেন। আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেন।