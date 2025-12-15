আতিফ আসলামের কনসার্ট নিয়ে প্রতারণা: মেইন স্টেজের ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

জনপ্রিয় পাকিস্তানি গায়ক আতিফ আসলামের কনসার্ট বাতিলের পরও টিকিটের টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগে আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালতে ব্যারিস্টার আহসান হাবীব ভূঁইয়া প্রতারণার অভিযোগে মামলাটি করেন।
আদালত বাদীর জবানবন্দি নিয়ে গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার বাদী আহসান হাবীব ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তদন্ত সংস্থা ডিবিকে আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছেন আদালত।
যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান ‘মেইন স্টেজ ইনক’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা কাজী রাফসান, ব্রিতি সাবরিনা খান, চলঘুরি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসিফ ইকবাল ও চেয়ারম্যান প্রমি ইসলাম।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রধান অভিযুক্ত আসিফ ইকবাল খান ও ব্রিতি সাবরিন খান অপর আসামিদের যোগসাজশে কনসার্ট আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে ব্যাপক প্রচারণা চালান এবং টিকিট বিক্রি শুরু করেন।
চলতি বছরের ১৬ নভেম্বর ১ নম্বর আসামির দ্বারা পরিচালিত একটি ফেসবুক পেজে চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সেখানে দাবি করা হয়, উপমহাদেশের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আতিফ আসলাম ঢাকায় লাইভ কনসার্ট করতে সম্মতি দিয়েছেন। প্রথম দিকে অনুষ্ঠানস্থল প্রকাশ না করা হলেও পরে ওই পেজেই জানানো হয়, কনসার্টটি পূর্বাচল নিউটাউনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। ১ নম্বর আসামির এমন প্রচারণায় সংবাদটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।
এ সময় ২ নম্বর আসামি ১ নম্বর আসামির বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁর ‘মারভেল’ নামের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে কথিত কনসার্টের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকেন।
পরে নির্ধারিত সময়ে কনসার্ট না হওয়ায় ভুক্তভোগীরা টাকা ফেরত চান। মামলার আসামিরা বিভিন্ন সময়ে অনলাইনের মাধ্যমে কিছু অর্থ ফেরত দিলেও পরে একাধিক তারিখ ঘোষণা করেন। একপর্যায়ে ১২ ডিসেম্বর ফেসবুকে জানানো হয়, সরকার থেকে কনসার্টের অনুমতি পাওয়া যায়নি এবং আগামী নির্বাচনের পর কনসার্টটি আয়োজন করা হবে।
এরপর বাদী আসামিদের কাছে টাকা ফেরত ও ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়ে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। তবে আসামিরা ক্ষমা না চাওয়ায় তিনি এ মামলা করেন।
মামলায় বাদী উল্লেখ করেন, কনসার্ট বাতিলের পর আসামিরা মামলার অন্যান্য সাক্ষীর কাছ থেকে ৮৬ হাজার ৬৩২ টাকাসহ টিকিট কাটা বহু মানুষের অর্থ প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। পরে তাঁরা পাওনা অর্থ ফেরত না দিয়ে নানা টালবাহানা শুরু করেন, যা পরিকল্পিত প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের শামিল।